Consejos de amor: Me gustaría casarme

ROBERTO (41).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude. Soy un hombre soltero, de buen corazón, amable y trabajador. Tuve malas experiencias y decepciones en el plano amoroso y por ello decidí esperar a la chica indicada.



Aún no me he casado y acudo a usted porque deseo conocer a una dama soltera, sin hijos, alegre, fiel, comprensiva y de buenos sentimientos que viva en Lima. La señoritas mayores de 30 años que estén interesadas pueden llamarme al 980-642-431.

MIRA HIJITO



Me gusta tu actitud y siento que es el momento de que conozcas a la dama de tus sueños. Creo que posees los requisitos que nos encantan a las mujeres, los caballeros nobles, sinceros y trabajadores. Ten paciencia y brinda todo ese amor a la persona indicada. Pronto tu vida se llenará de felicidad. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com