Consejos de amor: "Me gustaría conocer a una chica y formar mi familia"

BRUNO (28).- Estimada doctora Carmen, hace unos años conocí a una mujer que se robó mi corazón a primera vista. Iniciamos una relación y después de unos meses ella viajó al extranjero. No nos hicimos problemas porque manteníamos una comunicación constante, hasta que conoció a otro hombre. Se enamoró de él y terminó conmigo. Al menos tuvo la valentía de decírmelo, peor hubiera sido que me engañara. Ha pasado mucho tiempo y ya es hora de rehacer mi vida. Quisiera conocer una mujer honesta para formar una familia. Me pueden llamar a mi celular: 986-898-959.

Mira hijito: Deja de recordar a una mujer del pasado y mejor enfócate en tu presente y futuro. No tengas ningún tipo de rencor hacia ella. Libérate de ese sentimiento, solo así podrás construir una relación sana con otra persona y hacerla completamente feliz. Estoy segura de que muy pronto la dama indicada llegará a tu vida. Suerte.