Consejos de amor: Me gustaría enamorarme y ser feliz

MARTÍN (38).- Estimada doctora Carmen, le escribe un docente de Juliaca que se ha enfocado tanto en el trabajo y los estudios que no ha podido darse tiempo para el amor. Me gustaría que, por favor, me ayude a encontrar a una compañera que tenga entre 25 y 35 años de edad y que sea noble y sincera, pues deseo enamorarme y formar una bonita relación. Mis fines son serios, por eso me encantaría que se comuniquen conmigo damas con toda seriedad. Interesadas pueden llamarme al: 951-062-651.

MIRA HIJITO

Me alegra que hayas estudiado y seas un hombre de bien, pero en la vida todo tiene su momento. Una compañera te ayudará a crecer como persona y llenará de alegría tu corazón. Te aconsejo que no te desesperes, estoy segura que una dama soltera se comunicará contigo. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com