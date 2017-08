Consejos de amor: "Me gustaría enamorarme pronto"

JUAN (31).- Buenos días doctora Carmen, pese a que soy joven, me siento muy desdichado en el amor. No logro encontrar a una mujer con quien pueda intercambiar experiencias, como sí lo han conseguido mis amigos más cercanos. Me gustaría también enamorarme de una señorita de entre 25 y 40 años y sea honesta dentro de una relación. Si encuentro a alguien con esas características me sentiré muy afortunado, porque ahora sé lo difícil que es hallar a una persona así.

Me considero sincero, me gustan las diversiones sanas y mido 1.75 m. Mi correo es: juankarl1803@hotmail.com.





Mira hijito:

El amor le llega a todas las personas de diferentes maneras y en el momento menos esperado. Si hace tiempo te encuentras buscándolo, no te angusties. Estoy segura que pronto llegará esa persona que tanto buscas, serán felices y lo más importante: la valorarás. Suerte.