Consejos de amor: "Me gustaría formar una familia"

ESTEBAN (31).- Estimada doctora Carmen, soy un seguidor de su columna desde hace tiempo. Leer los distintos casos que presenta me animó a escribirle. Mi trabajo me obliga a viajar constantemente al extranjero, eso ha perjudicado mi vida amorosa, pues no he podido concretar una relación. No voy a negar que soy simpático y tengo jale con las chicas, pero ya no estoy interesado en relaciones fugaces. Ya es momento de conocer a una mujer hogareña y sincera para formar una familia. Las señoritas interesadas pueden escribirme a mi correo: estebanpwhite@hotmail.com.

Mira hijito: Es complicado mantener una relación formal si viajas con mucha frecuencia al extranjero, pero cuando hay amor verdadero, todo es posible. Te aconsejo que tomes las cosas con calma, pero seas sincero y leal cuando conozcas a la dama que te guste. Ser caballero y transparente te ayudará. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.