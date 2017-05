Consejos de amor: "Me gustaría formar una familia"

JORGE (50).- Buenos días, doctora Carmen, hace cuatro años tuve una relación con una mujer increíble, nos amábamos mucho. Nuestros horarios en el trabajo hicieron que nos alejáramos y con el tiempo las cosas cambiaron. Aunque tratamos de recuperar lo nuestro, no se pudo y decidimos terminar nuestro noviazgo. Me ha costado salir de esa etapa, pero no quiero vivir lamentando un amor que ya se fue. Por eso recurro a su espacio para conocer a una nueva persona y formar una linda familia. Estoy dispuesto a intentarlo. Mi número es el 996-924284.

Mira hijito: Me gusta tu actitud, es bueno que te des cuenta de que uno no puede vivir en el pasado. Las puertas del amor no se te han cerrado para siempre, no bajes la cabeza y sigue sonriéndole a la vida. Es cuestión de pensar en positivo. Verás que pronto llegará la mujer indicada. Suerte.

