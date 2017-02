Consejos de amor: "Me gustaría formar un hogar"

JORGE (40).- Estimada doctora Carmen, me gustaría felicitarla por la ardua labor que hace uniendo corazones rotos. Le cuento que soy un hombre profesional, separado hace más de doce años. Estoy en busca de una mujer sincera, luchadora, humilde y con fines serios de iniciar una relación amorosa. Todo este tiempo me he dedicado a mi trabajo, espero encontrar esa mujer que tanto sueño, si es madre soltera sería mejor, pues deseo formar un hogar y vivir felices. No me interesa la edad. Las mujeres interesadas pueden escribirme a: yosiyudan@outlook.es.





Mira hijito:

Me alegra que pienses en rehacer tu vida con una buena mujer. Si te has dedicado todo este tiempo a trabajar, es hora de cosechar los frutos de tu estabilidad económica. Estoy segura que esa persona llegará pronto a tu vida y podrás disfrutar el amor a plenitud. Ten fe. Suerte.