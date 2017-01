Consejos de amor: Me va mal en el amor

BENNY (27).- Doctora Carmen, pese a mi corta edad, ya he tenido algunas decepciones. Me alejé de la primera chica de la cual me enamoré, porque entendí que no me quería realmente. Estaba conmigo porque podía salir y divertirse a mi lado, pero era evidente que no sentíamos lo mismo. Luego, estuve con otra mujer. Todo iba bien con ella hasta que me engañó. No comprendo por qué viví ambas desilusiones si soy un hombre bueno. Además, estudio y trabajo. Estoy dispuesto a voltear la página y seguir adelante. Alguna señorita interesada en conocerme, puede llamarme al 923-083-634.



Mira hijito: No te angusties. Todos hemos tenido decepciones sentimentales en nuestras vidas. Aún eres joven y estoy segura que tendrás la posibilidad de conocer a la mujer indicada. Estudias, trabajas, eres caballero y puedes ofrecer muchas cosas buenas a la dama que llegue a tu vida. Suerte.

