ARTURO (34).- Buenos días doctora Carmen, desde hace 5 años estoy solo. Debido a una mala experiencia y algunas decepciones pasadas tomé la decisión de mantener mi distancia con las mujeres. No niego que me haya agradado algunas de ellas, pero ese sentimiento no fue a más porque yo así lo quise. Sin embargo, en el fondo soy un hombre romántico que quiere amar a la mujer indicada. Por esa razón, he decidido mantener viva la esperanza de encontrar a una señorita sincera, alegre y tierna, con quien formar una relación basada en el respeto, el amor y el cariño. Mi teléfono es: 959665749.



Mira hijito: Considero que la experiencia que has tenido te ha permitido tomar una buena decisión. Eres joven y harías mal en cerrarle las puertas al amor. Verás que pronto conocerás a una mujer que valorará tus intenciones. Solo recuerda que para construir una relación, también debes poner de tu parte. Suerte.



