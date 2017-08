Consejos de amor: "Solo me pedía regalitos costosos"

ALVARO (47).- Estimada doctora Carmen, hace un tiempo estuve con una chica y en nuestras salidas siempre me pedía regalos costosos. Como estaba tan enamorado de ella, le compraba todo lo que quería. Sin embargo, mi economía ya no daba para más y renuncié a su amor. Me animé a escribirle porque espero que a través de su columna pueda iniciar una amistad con alguna señorita. Soy una persona soltera, sin hijos, profesional, de tez trigueña, sincera y comprensiva. Si alguna dama fiel y cariñosa está interesada en conocerme, puede llamarme a mi celular. Mi número telefónico es: 994-450-441.

Mira hijito: A través de esta columna muchas personas solitarias han encontrado el amor. Este es un sentimiento hermoso que va mucho más allá de las cosas materiales. Ten fe y pronto llegará a tu vida la mujer de tus sueños, quien te amará por lo que eres. Sé caballero con las damas. Suerte.