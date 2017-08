Consejos de amor: Me prohibió tener amigas

Ignacio (29).- Estimada doctora Carmen, hace dos años tuve un problema con mi pareja. Se puso celosa porque una amiga comentó de forma cariñosa una de mis fotos y yo le respondí muy agradecido. Ella se molestó al punto que me pidió bloquear a mi amiga y eliminar todos mis contactos femeninos.

Me negué a hacerlo y así terminamos. Después de un tiempo solo, me gustaría conocer a una chica para entablar una bonita amistad y si las cosas van bien, tener algo más. Me pueden escribir a: ignaciogoodaven@gmail.com, que yo responderé a la brevedad.

MIRA HIJITO



Me alegra que tengas la intención de volver a enamorarte. Si te fue mal en tu anterior relación, eso no significa que ahora sea igual. No vuelvas a cometer los mismos errores y brinda lo mejor de ti. Esa dama pronto llegará a tu vida. Suerte.

