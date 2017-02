Consejos de amor: Me estoy quedando solo

CRISTOBAL (51). Doctora Carmen, hace quince años me separé de la madre de mis hijos. Como quedé a cargo de mis pequeños, me dediqué a darles estudios y formarlos para que sean buenos hombres y ciudadanos. Ellos ya no son niños, por el contrario, empezaron a independizarse y formar sus familias.

Está claro que en algún momento me quedaré solo en casa y no deseo eso para mí. Me encantaría conocer a una dama honesta, tranquila y solidaria que, al igual que yo, desee iniciar un nuevo capítulo en su vida y podamos compartir experiencias. Mi correo es: cristoabal906@gmail.com.

MIRA HIJITO

Me alegra que hayas dado todo por tus hijos y lo importante es que sean personas de bien. Pero también debes pensar en ti, en encontrar a una buena compañera con quien puedas compartir tus alegrías y tristezas. A través de esta columna se han conocido muchas parejitas y sé que pronto llegará la felicidad a tu vida. Suerte.

