Consejos de amor: "Me quedé solo y triste"

MARIO (45).- Estimada doctora Carmen, estuve con una mujer egoísta que siempre me comparaba con su anterior pareja, ya fallecida. Cansado de esos comentarios, decidí terminar la relación, pero me quedé solo y triste. Yo soy una persona que desde pequeño ha trabajado y estudiado para tener un mejor futuro. Lo único que he querido toda mi vida es encontrar el amor y quedarme al lado de esa persona capaz de ofrecérmelo. Al parecer no tuve suerte. Sin embargo, me gustaría conocer a una dama buena, noble y sincera. Mi teléfono es 952-352-358.

Mira hijito: Las malas experiencias en la vida sirven para algo: nos ayudan a no cometer los mismos errores. Hay damas solteras que estarían encantadas de conocerte, no pierdas la fe en el amor. Pronto tu vida cambiará y serás feliz. Trata con respeto a las damas. Suerte.