Consejos de amor: Me rechaza por viejo

CIRO (55).- Buenos días, doctora Carmen, estoy en una relación que empezó muy bien, pero que con el tiempo se ha convertido en una verdadera pesadilla. Ella es mucho menor que yo, prácticamente le doblo la edad, sin embargo, esa diferencia jamás fue un impedimento para enamorarnos, convivir y tener dos hermosas niñas.



Los años pasan doctora, y ahora yo tengo 55 y esa diferencia entre ambos se nota más. Ella me rechaza y esa actitud lo único que ha logrado es que yo también me aleje. Por eso me gustaría encontrar el amor de una mujer buena, madura y cariñosa. Mi teléfono es 9726-22300.

MIRA HIJITO



Es una pena lo que estás viviendo. Pero me parece mal que pretendas iniciar una nueva relación cuando aún estás al lado de la madre de tus hijas. Lo único que conseguirás es complicarte más la vida. Trata de arreglar las cosas, pero si ya no hay solución terminen bien y las niñas deben ser la prioridad. Con el panorama más claro, puedes empezar a buscar pareja. Suerte.

