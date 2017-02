Consejos de amor: "Me siento muy solo"

GERARDO (35).- Querida doctora Carmen, necesito sus consejos porque creo que mi vida sin una mujer no tiene sentido. Me siento muy solo. Mi última relación terminó mal. Mi enamorada era profesional y yo no. Siempre discutíamos por ese tema, pensé que podíamos sobrellevarlo pero al final no triunfó el amor. Han pasado varios años y ahora tengo un pequeño negocio. Creo que es momento de conocer a una dama comprensiva y de buenos sentimientos con quien pueda formar una linda familia. Solo necesito una nueva oportunidad en el amor. La interesada puede escribirme a mi correo: bernnard_501@hotmail.com.



Mira hijito: Deja de recordar esa mala experiencia y enfócate en tu desarrollo personal y en tu negocio. Sé que el destino te tiene preparada una sorpresa más adelante, no seas ansioso y disfruta de todo lo que tienes ahora. Tu sonrisa y caballerosidad serán tus mejores cartas de presentación. Suerte.

