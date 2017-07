Consejos de amor: Desde hace tiempo me siento solo

MARTÍN (35).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque estoy cansado de la soledad. Me gustaría, al igual que muchos hombres, gozar de la compañía de una mujer buena, comprensiva y sincera.

Desde hace mucho tiempo me siento solo y vacío, por no tener al lado a una señorita con la cual compartir mis vivencias.

En cierto modo me parece injusto, porque me considero un hombre noble y con muchas ganas de amar. No me interesa divertirme con los sentimientos de la otra persona. Espero que, a través de su espacio, pueda conocer a alguien especial. Me pueden escribir a:

martin_p2004@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Levanta ese ánimo. Si tú no crees en tus cualidades, nadie lo hará. Con una mirada más optimista de la vida, verás que pronto conocerás a una mujer que estará feliz de compartir experiencias a tu lado. Sé un caballero con las damas. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com