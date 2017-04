Consejos de amor: Me siento solo sin amor

FELIPE (30).- Hola, doctora Carmen. Le cuento que soy un joven cantante y gracias a mi trabajo he conocido muchos lugares del país y a muchas chicas también. Sin embargo, la mayoría de ellas me ha demostrado que solo se acercan a mí porque luzco bien y sé bailar.

Es que voy al gimnasio y me gusta cuidar mi apariencia. Pese a esa admiración, a veces me siento solo y quisiera tener una relación formal, un amor sincero que me sirva de inspiración. Me gustaría conocer a una chica que le dé un nuevo sentido a mi vida. Debe ser sensible y especial. La interesada escribir a: felipeblue29@gmail.com.

MIRA HIJITO

La apariencia física y las cosas materiales son importantes, pero es algo pasajero. Encontrar el verdadero amor implica sentimiento sincero, lealtad y compromiso de ambos para iniciar algo bonito y que se haga más fuerte con los años. Respeta a las damas. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com