Consejos de amor: "Me siento triste y solo"

CARLOS (35).- Buen día, doctora Carmen, me siento triste porque haciendo un mirada retrospectiva a mi vida, me doy cuenta de que cada día estoy más solo. Hace tiempo que no tengo pareja y no porque haya sufrido una decepción amorosa, sino porque no encuentro a la mujer que a la primera despierte en mí ese lindo sentimiento que es el amor. Soy muy romántico, sensible y cariñoso, me gusta leer a Gustavo Adolfo Bécquer y Pablo Neruda, y he escrito algunos poemas que no he podido mostrarle a ninguna mujer. Con su ayuda espero conocer a una dama que sepa valorar mi talento. Mi celular es 993-128-427. Muchas gracias.



Mira hijito: Lo primero que debes hacer es levantar el ánimo. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero romántico, de buenos valores, leal y sincero para iniciar una bonita relación. Demuestra que tienes muchas cosas que ofrecer a la mujer indicada. Suerte.

