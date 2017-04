Consejos de amor: Estoy solo y me siento muy triste

FRANCISCO (53).- Querida doctora Carmen, la soledad es muy triste y siento que cada día que pasa me consume. Recurro a su tan leído espacio no solo por un consejo, sino también para conocer a una buena mujer y ser feliz.

Nunca me casé ni tuve hijos porque siempre estuve al cuidado de mis padres ancianos y no me arrepiento de haberlo hecho. Soy un hombre trabajador, sincero y muy caballeroso. Quisiera conocer a una dama honesta para iniciar una bonita amistad y, si se dan las condiciones, formar una hermosa familia. La interesada puede llamarme al: 992-815-923.

MIRA HIJITO

En primer lugar, creo que deberías cambiar de actitud. Imagino que te sientes triste y agobiado porque estás solo, pero si has decidido encontrar pareja, debes mirar la vida con otros ojos. Espera respuesta a tu carta, pero con mucho ánimo. Si continúas estando triste, no lograrás nada. Refuerza tus cualidades y siempre sonríe. Suerte.

