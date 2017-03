Consejos de amor: "Me traicionó con su jefe"

CHRISTIAN (33).- Doctora Carmen, tuve una relación amorosa con una chica que trabajaba como empleada del hogar. De un momento a otro, se puso distante conmigo. Cuando le preguntaba qué pasaba, se molestaba y no quería responderme. Un día mandé a mi amigo a que la vigilara y se llevó una gran sorpresa. Mi enamorada estaba de la mano con su jefe, un hombre de 50 años. La llamé para reclamarle, pero me contestó que el destino es así y que me buscara a otra chica. Sé que tengo que superarlo, por eso quisiera conocer señoritas para iniciar una amistad. Mi celular es: 987-298-159.



Mira hijito: Llegar a extremos de mandar a vigilar a una pareja no es sano. Cuando se pierde la confianza lo mejor es dar un paso al costado. Te aconsejo que borres a esa mujer de tu mente y te enfoques en tus cualidades y en todo lo que puedes ofrecer a la mujer indicada. Te irá bien. Suerte.

