Consejos de amor: Mi chica se aburrió y me dejó

RICHARD (45).- Estimada doctora Carmen, le comento que estoy en busca del amor verdadero. Hace aproximadamente un año que estoy sin pareja. Ella se aburrió de mí. Ya no le ponía emoción a la relación y me dejó.

Es por eso que ahora, repuesto de esa mala experiencia, quisiera tener una compañera que sea comprensiva, trabajadora, amiga y confidente. La dama interesada en conocerme y que desee entablar una bonita amistad conmigo, para luego iniciar algo más serio, puede llamarme al: 952-352-358.

MIRA HIJITO

Me da mucha pena que tu relación se haya terminado por aburrimiento y falta de emoción. Por lo que me cuentas, me parece que no existió amor sincero, ya que de lo contrario con ese sentimiento se pueden superar los problemas y adversidades. Lo bueno es que no pierdes la fe. Muestra lo mejor de ti. Suerte.

