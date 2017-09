Consejos de amor: "Mi chica me fue infiel" [VIDEO]

BRUNO (28).- Estimada doctora Carmen. La saludo cordialmente, le cuento que soy fiel admirador de su columna y le escribo para que me ayude a conseguir a esa persona que pueda convertirse en mi media naranja. Le comento que hace ocho años tuve una enamorada, al inicio llevábamos una linda relación, pero me fue infiel con otro hombre. Ahora espero encontrar el amor de una buena mujer que sí me corresponda. Por mi parte, soy un hombre fiel, amoroso y trabajador, las interesadas se pueden comunicar a mi teléfono celular 986-898-959.





Mira hijito: En la vida tenemos que afrontar decepciones, es parte de las relaciones amorosas. Pero ahora que tienes las cosas claras y que solo quieres abrir tu corazón, estoy segura de que encontrarás a la mujer que buscas. Alguien responderá a tu carta y deberás ser lo más caballeroso posible para captar su atención y enamorarla. No pierdas la fe. Mucha suerte. mi chica me fue infiel.