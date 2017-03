Consejos de amor: Mi chica solo quería mi dinero

BENJI (44).- Querida doctora Carmen, mi vida amorosa ha sido un desastre. Le digo esto porque descubrí que la mujer que amaba no sentía lo mismo por mí. Ella solo quería que le hiciera regalos. Yo trataba de cumplir con sus caprichos, pero fui un tonto. Un día me preguntó si tenía propiedades o dinero ahorrado y eso me sorprendió.

Cuando le dije que no, cambió de actitud y no volvió a contestar mis llamadas. Sufrí por su indiferencia, pero ya olvidé. Hoy quisiera conocer a una dama sencilla y trabajadora para cultivar una bonita amistad, que podría convertirse en algo más. Llamar al: 955-650-313.

MIRA HIJITO

Es mejor que esa mujer se haya alejado de tu vida porque así descubriste sus verdaderas intenciones. Te felicito por dejar atrás ese amor y seguir tu camino. Comprendo que no es fácil, pero verás que en unos días tu carta recibirá respuesta y vivirás una nueva ilusión. Te recomiendo que esta vez seas más prudente. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com