Consejos de amor: Mi enamorada me dejó por otro

HERNANDO (37).- Querida doctora Carmen, en el amor no me va muy bien. Todas mis relaciones hasta ahora han sido pasajeras y no entiendo por qué. En cada una puse todo mi amor y compromiso. Pese a ello, mi última enamorada me dejó por otro hombre.

No quería que se vaya de mi lado, pero soy consciente de que a nadie se le puede forzar a amar. Ya decidí voltear la página y rehacer mi vida. Soy romántico y sin vicios. Si alguna mujer está interesada en iniciar una amistad conmigo, puede escribirme a mi correo: h.ramirez2017@outlook.com.

MIRA HIJITO

Lo que pasa es que no has encontrado a la mujer indicada para ti, pero no te desesperes, pues hay muchas mujeres solteras que estarían felices de conocer a un caballero sincero, trabajador y de buenos valores. Deja el pesimismo de lado, pronto encontrarás a la dama que llenará tu vida de felicidad. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com