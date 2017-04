Consejos de amor: Mi esposa dejó de amarme

WILLIAM (43).- Estimada doctora Carmen, hace años viajé al extranjero para buscar un mejor futuro para mi familia. Tuve que dejar a mi esposa y niños para ganar dinero y poder llevarlos para allá.

Lastimosamente, cuando todo estaba listo para estar juntos, ella se negó a viajar, pues había conocido a otra persona y ya no quería seguir con nuestro matrimonio. Han pasado 13 años desde aquel entonces, tuve que regresar para estar cerca de mis hijos. Lo único que no he encontrado hasta hoy es un amor. Si hay una mujer interesada en conocerme, puede llamarme al 989-330-644.

MIRA HIJITO

Aunque fue duro alejarte de tu familia, lo hiciste por ellos, eso demuestra lo mucho que amas a tus hijos. No dejes de demostrar esa bondad y entrega por las personas que quieres. Que esta mala experiencia con tu esposa no te deje decepcionado del amor, pues pronto la vida encontrará una persona ideal para ti. Mucha suerte.

