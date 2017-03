Consejos de amor: "Mi esposa me abandonó"

CÉSAR (43).- Buenos días, doctora Carmen. Le cuento que soy un profesional que siempre se esforzó por hacer lo mejor. Luché para alcanzar mis objetivos en el trabajo, aunque eso me llevó a dedicarle menos tiempo a mi matrimonio. Debido a ello, mi esposa se fue de mi lado y desde aquel momento, hace más de 6 años, no he vuelto a encontrar la felicidad. Por eso recurro a usted para que me ayude. Ya comprendí la importancia del equilibrio entre el trabajo y el amor, por eso creo que estoy listo para recibir a alguien en mi vida. La interesada puede llamarme al

999-785-992. Muchas gracias.

Mira hijito: En ocasiones hacemos muchos sacrificios para alcanzar nuestros objetivos, pero no debemos olvidar que las personas que elegimos para amar son tan importantes como nuestras metas profesionales. Ahora que ya lo entendiste, sé que podrás encontrar el rumbo de tu vida junto a la mujer que llegue a tu corazón. Suerte.

