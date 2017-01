Consejos de amor: Mi esposa me dejó por otro hombre

LUCHO (54).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace nueve años mi esposa me engañó con otro hombre y se fue de la casa, dejándome a cargo de nuestros tres hijos. Desde ese momento me puse a trabajar duro, abrí un pequeño negocio y me preocupé por darles una buena educación y sacarlos adelante. Aunque, claro, no tuve tiempo ni oportunidad de retomar mi vida. Por eso recurro a su página, para encontrar una nueva compañera de vida que quiera formar una linda familia y tener un futuro lleno de felicidad a mi lado. Pueden llamarme al 986-448-253. Muchas gracias, doctora.



Mira hijito: Es una pena que hayas tenido que enfrentar ese terrible abandono, pero te felicito por luchar y salir adelante. Ahora, solo te falta completar tu felicidad al lado de una buena mujer. Eres un hombre maduro, no te precipites y entrega tu corazón a la persona indicada. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.