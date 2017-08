Consejos de amor: Mi expareja era violenta

JORGE (50).- Querida doctora Carmen, le escribo con la esperanza de que pueda ayudarme. Desde mi última relación, que fue hace tres años, no he vuelto a tener otro vínculo sentimental. En algún momento he pensado que mi expareja me dejó un poco traumado, ya que era muy celosa y violenta.

Terminé con ella porque una vez me agredió y eso no se lo iba a permitir más. Fue difícil la ruptura. Ahora quiero rehacer mi vida al lado de una buena mujer, cariñosa y que no tenga vicios. Mis intenciones son serias. Si alguna dama está interesada en conocerme, me puede llamar al: 996-924-284.

MIRA HIJITO



Hiciste muy bien al alejarte de una persona violenta y de una relación donde el respeto prácticamente no existía. Como bien dices, lo mejor es volver a empezar. Con la experiencia ganada, estoy segura de que reconocerás a una buena mujer cuando llegue a tu vida y serás feliz. Suerte.

