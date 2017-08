Consejos de amor: Mi jefa es casada y se me insinúa

ÁNGELO (30).- Buenos días doctora Carmen, necesito que me aconseje. Hace cinco años que tengo un buen trabajo, pero de un tiempo a esta parte creo que mi jefa se me insinúa y me preocupa, porque ella está casada. En una oportunidad me pidió que me quede hasta tarde y luego me invitó a cenar porque, según afirmó, tenía mucha hambre.



Durante la comida me dijo que yo era muy guapo. Fue muy incómodo para mí. Estoy convencido de que ella no es para mí y que yo necesito el amor de una mujer sincera, sencilla y buena.



MIRA HIJITO



Si tienes claro que no deseas problemas, te aconsejo que mejor evites salir con ella. Así tu jefa no tendrá motivos para insinuarse como dices. Ya llegará a tu vida una mujer soltera y libre con la que puedas iniciar una relación tranquila y hasta formar un lindo hogar. Suerte.

