Consejos de amor: "Mi trabajo no me deja tener novia"

MÁXIMO (40).- Estimada doctora Carmen, le cuento que soy un hombre maduro, pero con muchos problemas en el plano sentimental. No quiero echarle la culpa a nadie ni a nada, sin embargo, considero que el único responsable de que a mi edad no tenga una enamorada permanente, es mi trabajo. Siempre estoy de viaje y la ausencia, por lo general, enfría las relaciones. Las chicas me dejaban y hasta se decepcionaban de mí por mis ausencias prolongadas. Ahora que estoy estable en Lima quisiera conocer a una dama de 28 a 35 años. La interesada puede comunicarse al: 991-480-390.

Mira hijito: Si tu trabajo es muy demandante, debes organizarte mejor para atender tu vida sentimental. Lo que no debes hacer es olvidarte de que tienes una relación y postergarla para estar en la oficina, porque no todas las mujeres tenemos el mismo nivel de tolerancia. Ahora que ya no viajarás tanto, planifica y dale tiempo a la futura novia, no la olvides. Suerte.

