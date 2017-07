Consejos de amor: "Mi mujer me botó de la casa"

FRED (57).- Estimada doctora Carmen, le saluda un hombre sin hogar. Mi mujer me desalojó de mi casa y mi relación con ella ya no va a cambiar. Su falta de apoyo para superarnos, los constantes desacuerdos y la monotonía ha hecho que ya no haya ‘chispa’ y caricias debajo de las sábanas. Al final, terminé en la calle. Me gustaría encontrar una mujer comprensiva para tener esas cosas, con iniciativa y sin tabúes. Menor de 45 años, no importa si es divorciada, viuda o madre soltera. Ofrezco mi lealtad, agradecimiento y respeto. Por favor, escribir a: mcjunior7ya@gmail.com.

Mira hijito: La vida está llena de lecciones y aprendizajes, tú has vivido una mala experiencia y la idea no es cometer los mismos errores. Si tu relación anterior no funcionó, entonces voltea la página y decídete a conquistar un nuevo amor siendo un caballero sincero, leal, trabajador y que trate con respeto a las damas. Suerte.