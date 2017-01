Consejos de amor: Mi novia era muy celosa

IGNACIO (29).- Hola, estimada doctora Carmen. Le comento que tuve que separarme de mi pareja porque era una persona muy celosa. Ella se incomodó porque una amiga hizo un comentario en mi Facebook con palabras bien cariñosas. Eso le molestó mucho y me pidió eliminar a todos mis contactos femeninos. Yo me negué y por eso terminamos. De eso ya han pasado más de dos años, tiempo suficiente para darme una nueva oportunidad en el amor. Me gustaría conocer a una chica linda, cariñosa y fiel para formar una bonita amistad. Me pueden escribir a: ignaciogoodaven@gmail.com



Mira hijito: Creo que fue un exceso de tu chica pedirte que borres a tus contactos en Facebook, eso la hace ver como una mujer bastante insegura. Una relación seria debe estar basada en el amor, confianza y respeto. Estoy segura de que pronto conocerás a la mujer de tu vida. Suerte.