Consejos de amor: "Mi novia me robó plata"

JESÚS (47).- Doctora Carmen, tenga usted un lindo día y espero que pueda ayudarme a encontrar a la mujer ideal para mí. Primero, le cuento que hace más de un año estoy solo. Mi última relación fue un desastre y el final fue peor porque mi novia me robó una plata ahorrada para un negocio. Ya me recuperé de esa pérdida económica y me alegro de que ella me haya dejado, porque eso no tenía futuro. Ahora que estoy mucho mejor, deseo encontrar a una dama en quien confiar y salir adelante. Soy comunicativo, cariñoso y respetuoso. La interesada puede escribir a: jesusval2018@hotmail.com

Mira hijito: Qué pena lo que te pasó con tu pareja, solo espero que hayas tomado medidas, como interponer una denuncia policial. Deja atrás todo lo malo. Para encontrar a una mujer en quien confiar, necesitas tiempo para conocerla mejor. Espera respuesta a tu carta y no entregues tu corazón a la primera. Suerte.