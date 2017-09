VÍCTOR.- Estimada doctora Carmen, soy un hombre trabajador que desea salir adelante y construir una vida llena de felicidad. Pero debo admitir que he descuidado el amor, por eso ahora quiero conocer a una dama agradable para compartir primero una bonita amistad y después una relación. Siempre he sido amable, respetuoso, caballero y mi objetivo es formar un hogar y tener hijos. Las damas sinceras pueden escribirme a: caballero_amable_9@hotmail.com.



MIRA HIJITO: Me alegra que quieras enamorarte. Si descuidaste ese lado de tu vida, no te preocupes, porque nunca es tarde para enamorarse. Sigue manteniéndote amable y caballero y verás que muy pronto llegará a tu vida esa dama sincera que anhelas conocer. Mucha suerte.



