Consejos de amor: Mi pareja era muy celosa

EDUARDO (35).- Estimada doctora Carmen, soy economista de profesión y terminé con mi pareja porque era muy celosa. Cambiaba de expresión cuando me veía hablando con otras chicas. Pese a ello, terminamos en buenas condiciones. Ahora estoy soltero y dispuesto a darme una nueva oportunidad en el amor.

Sé que es momento de hacer nuevas amistades, puede que por ahí esté mi compañera de vida. Me considero un hombre romántico, comprensivo y detallista. Las señoritas interesadas pueden escribirme a mi correo electrónico: eduardofue13@hotmail.com. Mis intenciones son serias.

Los celos destruyen las relaciones. Felicito que en tu caso, ambos hayan tomado la decisión de terminar y quedar en buenos términos. No siempre se da así. Me parece excelente que consideres enamorarte otra vez, pero sé prudente y no te emociones muy rápido. Date tiempo de conocer más a la otra persona. Suerte.

