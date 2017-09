Consejos de amor: "Mi pareja nunca me amó"

ALBERTO.- Estimada doctora Carmen, escribo estas líneas con la esperanza de que pueda ayudarme a conocer el verdadero amor. Le cuento que estuve enamorado de una señorita que no supo valorar mis sentimientos y me enteré de que nunca me amó. Fue doloroso superar el término de la relación, pero ahora estoy mejor. Me gustaría enamorarme de una dama que me valore para ser feliz a su lado. No me importa el físico, solo que tenga buenos valores y sea sincera. Las señoritas que quieran iniciar una amistad conmigo pueden llamar al 924-305-818.



Mira hijito: El amor es un sentimiento de a dos, si esa chica no te amaba, es mejor que se haya ido de tu lado. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero para iniciar una relación seria. Valora tus cualidades y da lo mejor de ti. Suerte.

