Consejos de amor: Mi pareja nunca me apoyaba

FÉLIX (50).- Buenos días, doctora Carmen, un amigo me contó que conoció a su pareja a través de este espacio, por eso me animé a escribirle, porque yo también quiero encontrar a una mujer buena y honesta. En el pasado tuve una relación importante, pero esta fracasó porque ella no me apoyaba en mis ideas de negocio.

Siempre he sido un hombre enfocado en el trabajo y lo único que deseaba, en ese entonces, era una persona que me motive. Nada de eso ocurría, me sentía solo a su lado y, bueno, la relación se terminó. La interesada en hacerme compañía puede llamarme al 9404-29916.

MIRA HIJITO

Es verdad, a través de esta columna muchas personas que estaban solas han podido conocer a parejas con las que hoy viven felices. Lo importante es tener actitud y, en tu caso, ser un caballero que esté dispuesto a dar lo mejor a la mujer indicada. Muestra tus cualidades y respeta a las damas. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com