Consejos de amor: “Mi pareja me cambió por su jefe”

SAÚL (43).- Estimada doctora Carmen, ante todo la felicito por el éxito que tiene como consejera de parejas. Le comento que soy un joven tímido que, por dedicarme al trabajo, descuidé mi vida amorosa, tanto que estoy solo hace más de 10 años. La última pareja que tuve me cambió por su jefe. Esto me causó una profunda depresión, pero con el pasar del tiempo he podido recuperarme. Ahora quiero volver a ilusionarme y compartir lindos momentos con alguna dama honesta y trabajadora. Me considero una persona alegre, sincera y soñadora.



Las interesadas pueden escribirme a mi correo: krhm180671@gmail.com.



Mira hijito: Las malas experiencias son las que más nos enseñan. Me alegra que hayas dejado atrás ese amor y que estés dispuesto a enamorarte otra vez. No dudo que pronto llegará a tu vida una mujer que te valore y ame tanto como tú a ella. Continúa con tus proyectos personales y sal con tus amistades. Suerte.



