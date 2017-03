Consejos de amor: "Mi pareja me engañó con otro"

IRWIN.- Querida doctora Carmen, la felicito por su columna y agradezco los consejos que pueda darme. Hace poco tuve una relación con una madre soltera. No me importó que tuviera una hija pequeña, al contrario, la acogí con mucho amor y los tres formamos una familia. De un día a otro, ella cambió de actitud conmigo, luego me enteré de que me engañaba con otro. No se imagina cuánto me afectó esta desi-lusión. Siento que es momento de retomar mi vida y seguir. Por eso quisiera conocer a una mujer honesta de 30 años a más para iniciar una amistad. Pueden escribirme a mi correo: logmi30@gmail.com.



Mira hijito: Comprendo el dolor que te provocó enterarte de la infidelidad de tu pareja, pero ya pasó. No vale la pena llorar o recordar a una persona que te hizo sufrir. De ahora en adelante mejora tu actitud y prepárate para dar amor a la mujer indicada. Estoy segura de que pronto llegará. Suerte.

