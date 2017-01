Consejos de amor: Mi pareja me mentía

YVAN (34).- Estimada doctora Carmen, le escribo para pedirle que me ayude a conocer a una buena mujer. Si bien en el ámbito profesional me ha ido bien, en el amor no he tenido la misma suerte. Mi última pareja me mentía, ‘desaparecía’ de un momento a otro y cuando le preguntaba a dónde se había ido, me cambiaba el tema.

Eso me hacía sentir despreciado y por eso terminé la relación. Soy un hombre fiel, amante del baile y sueño tener una familia con una mujer que tenga como máximo 36 años, con o sin hijos. Interesadas pueden escribirme a: alfanime@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Me alegra que quieras darte una nueva oportunidad. Si esa mujer te mentía, hiciste bien al terminar con ella, porque la honestidad es fundamental en una relación. Cambia de actitud, deja atrás el pasado y prepárate para brindar amor sincero a la dama que lo merezca y llegue a tu corazón. Suerte.

