Consejos de amor: Mi pareja solo me pedía dinero

RAY (47).- Querida doctora Carmen, hace tiempo estuve con una mujer que me pedía dinero a cada rato. Decía que tenía problemas económicos y como yo la amaba tanto, la ayudaba. Sin embargo, cuando no se lo daba, ya no me contestaba el teléfono y desaparecía. Me dolía mucho su indiferencia, tanto que decidí dejarla. Ahora pienso que fue lo mejor porque aparte de ser interesada, era muy renegona. Soy un hombre soltero, de buenos sentimientos y sin hijos. Quisiera conocer a una dama para iniciar una relación de amistad y, si se dan las condiciones, avanzar para algo más formal. Mi correo es: ray9991@outlook.com.



Mira hijito: Espero que esta experiencia te haya dejado una buena lección. El amor es mucho más que dinero y cosas materiales. Cuando la relación es seria, la pareja lucha unida para salir adelante. Ahora que estás decidido a volver a empezar, no te angusties. Sé caballero y da lo mejor a la persona indicada. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.