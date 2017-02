Consejos de amor: Mira pareja salía con sus amigos 

ENRIQUE (32).- Querida doctora Carmen, hace un año conocí a una chica. Teníamos tanto en común que poco a poco terminé enamorándome de ella. Hablamos e iniciamos una relación, pero algo extraña porque cada quien salía con su grupo de amigos. Nos manejamos bien con ese tema pero con el tiempo empecé a sentir celos e imaginar que se podía fijar en otro. La inseguridad me invadió y por eso creo que es momento de voltear la página. Quisiera conocer a una dama alegre y sencilla para forjar una amistad y más adelante, tal vez, algo más. Mi correo es: enriqueocflo@gmail.com.



Mira hijito:



Tu relación no comenzó bien y por eso, conforme pasó el tiempo, surgieron problemas que al final no pudiste manejar. No te apresures en tener pareja, dedícate a crecer como persona y como profesional. Practica algún hobbie y sal con tus amistades. Quién sabe y por ahí está el amor de tu vida.

Suerte.