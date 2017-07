Consejos de amor: Mis hijos se fueron y me quedé solo

ANÍBAL (67).- Doctora Carmen, le cuento que tomé la decisión de rehacer mi vida sentimental al ver a mis hijos irse para formar sus hogares. Por años los crié solo, ya que no me fue bien con la mamá de ellos. Felizmente, los años borraron todas las heridas que me ocasionó esa separación.



Ahora, estoy enfocado en comenzar una relación. Si llego a conocer una dama de 45 años o más, afectuosa y sin compromisos, la respetaré y valoraré todos los momentos que vivamos juntos. Me considero trabajador, honrado y alegre. Me gustan las diversiones sanas, como la música y la buena comida. Me pueden llamar al 9968-81050.

MIRA HIJITO



Veo que estás decidido a encontrar el amor en esta etapa de tu vida y te felicito por eso. Estoy convencida de que tienes muchas experiencias y conocimientos que aportar a una futura relación. Te aconsejo que vayas paso a paso y conozcas bien a la mujer indicada. Suerte.

