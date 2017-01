Consejos de amor: Tengo muchas ganas de amar

RICHARD (37).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque quisiera que me ayude a encontrar el amor. Me gusta leer su columna y tengo muchas esperanzas en que a mí también me ayude a conocer a la mujer de mis sueños. Soy un hombre maduro, simpático y sin ningún tipo de compromiso amoroso.

Estoy soltero y solo tengo ganas de amar y conocer a una dama sincera y de buenos sentimientos que quiera compartir experiencias conmigo, con miras a tener una relación seria. Interesadas me pueden escribir a: richardbraul@yahoo.com.

MIRA HIJITO

Me hace feliz comprobar que muchas parejitas que se conocieron a través de esta columna ahora han formado sus hogares. El amor es cuestión de piel, ‘química’, lealtad y también sacrificio para dar y compartir. Ten la seguridad que pronto llegará la mujer indicada a tu vida. Sé caballero. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com