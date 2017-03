Consejos de amor: Mujer casada me coquetea

HERNÁN (31).- Hola, doctora Carmen, le escribo porque quisiera que me ayude a encontrar el amor y a no caer en tentación con una mujer casada. Soy un joven profesional, alegre y educado, pero desde hace unas semanas una vecina, que llegó recién al barrio, se me insinúa.

Tiene 35 años y es bonita, sin embargo, es casada con un hombre que trabaja en Estados Unidos y tiene un hijo. No quiero tener problemas, aunque no sé si resistiré a sus coqueteos, porque tampoco soy de piedra. Por eso le pido me ayude a conocer a una mujer sincera, sencilla y educada para amarla y respetarla. Escribir a: hernanfersun@hotmail.com

MIRA HIJITO

Si eres consciente de que pasar los límites con esa señora te traerá problemas, lo mejor será alejarte y no aceptar ninguna insinuación. Hay muchas damas solteras que estarían dispuestas a iniciar una relación seria con un caballero sincero y leal. Suerte.

