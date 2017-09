Consejos de amor: "Las mujeres se aburren de mí"

ANASTASIO (47).- Estimada doctora Carmen, le escribo para contarle que el año pasado me fue muy bien y logré alcanzar todo lo que me propuse. Tengo trabajo y salud, de eso no me quejo, pero no consigo la misma suerte en el amor. Las damas que conocí se alejan de mí, siento que se aburren conmigo porque dedico mucho tiempo a mi trabajo. Soy una persona tierna, cariñosa y franca. Me haría muy feliz conocer a una mujer provinciana y trabajadora con quien compartir mi cariño, triunfos y experiencias. Valoro mucho la belleza interior de las personas. Las interesadas en conocerme pueden llamar al 931-671-361.

Mira hijito: Tienes muchas cosas por las que sentirte feliz, guarda la calma. El amor pronto llegará a ti, solo que debes dedicarle atención y tiempo. Si para ti todo es trabajo, tu media naranja puede pensar que no muestras interés en ella. Si alguna dama te llama, trátala, salgan a divertirse, dale tu atención. Tal vez es la mujer que buscas. Mucha suerte.