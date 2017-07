Consejos de amor: Las mujeres se alejan de mí

YHIMY (38).- Buenos días, doctora Carmen, no entiendo por qué me va mal en el amor si soy un hombre comprensivo, sencillo y muy sociable. He amado a varias mujeres, pero ellas no han correspondido mi cariño. Simplemente se alejaban de mí. Cuando les preguntaba qué pasó, no me respondían.

Eso me ha causado confusión, tristeza y soledad. He tratado de enfocarme en mis proyectos personales, pero siento que no estoy completo. Quisiera, a través de su espacio, conocer a una dama honesta para iniciar una amistad. La interesada puede llamarme al: 992-495-730.

MIRA HIJITO

Puede que alguna actitud tuya esté alejando a las mujeres de tu vida. Te aconsejo que no te emociones tanto cuando conozcas a alguien. Si la llenas de detalles y cumplidos, sin tener una relación amorosa, la asustarás. Ve a paso lento pero seguro, ya verás que todo mejorará. Suerte.

