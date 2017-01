Consejos de amor: Las mujeres me abandonan 

MARTÍN (52).- Querida doctora Carmen, hace varios años tuve una decepción amorosa. Siento que ese episodio marcó mi vida porque hasta el momento no he podido concretar una relación seria. Ocurre que cuando estoy con una mujer y pienso que es la indicada para formar una familia, siempre sucede algo malo y me abandona. No lo entiendo. Por eso quisiera que me ayude. Me considero un hombre con valores, sincero y trabajador. No me interesa el físico, sé que la belleza humana está en el interior. Quisiera la amistad de una dama, entre los 45 y 55 años. Llamar al: 936-887-230.

Mira hijito: Tu problema es que aún no has dejado atrás el pasado. Cuando empieces a disfrutar cada momento de tu vida, podrás ver claramente que hay muchas mujeres que serían dichosas de estar a tu lado. Confía en tus cualidades y en todo lo que puedes ofrecer a una dama. Suerte.

