Consejos de amor: Las mujeres me pagaron mal

MARTÍN (35).- Hola, doctora Carmen, agradezco de antemano su ayuda. Le cuento que soy un hombre trabajador, soltero y sin hijos. La razón de mi soledad es que he tenido tantos fracasos en el amor que hasta miedo tengo de intentar enamorarme otra vez. Las mujeres que he conocido y con quienes he querido algo, me han pagado muy mal.

Eso me llevó varias veces a la depresión. Hoy, sin embargo, siento que debo emprender mi camino hacia la felicidad. Estoy decidido a conocer a una dama alegre, no importa la edad, solo que sea buena persona. Mi Facebook es: m.paredeses@hotmail.com

MIRA HIJITO

Es una pena que hayas tenido que pasar por momentos difíciles, pero te aconsejo que ya no pienses más en eso, deja de lado todo lo que te impida alcanzar la felicidad. Hay muchas damas solteras y leales que estarían encantadas de conocerte. Demuestra que eres un caballero de buenos sentimientos. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com