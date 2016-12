Consejos de amor: Las mujeres me rechazan 

LUCHO (55).- Estimada doctora Carmen. Le escribo porque estoy desesperado. Desde muy joven, el amor estuvo ausente en mi vida, pues las pocas relaciones que he tenido no han dado fruto y las mujeres que intentaba conquistar me han rechazado. Yo soy un hombre trabajador y honrado, por eso sé que merezco una oportunidad de hacer feliz a una dama. Creo que no es tarde para empezar a construir una hermosa relación. Si alguna mujer está interesada en un hombre que quiera hacerla feliz y compartir días inolvidables a su lado, puede llamarme al 990-524-252. Gracias.



Mira hijito: A veces el amor es caprichoso y tarda en llegar. Hay muchas damas solteras que estarían contentas de conocerte. Lo bueno es que tienes deseos de encontrar a una buena compañera para que llene tu vida de felicidad. Estoy segura de que formarás un lindo hogar muy pronto. Suerte.